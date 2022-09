Contractverlenging tot 2026 voor flankaanvaller van RC Genk

Joseph Paintsil heeft zijn contract bij RC Genk met 3 jaar verlengd. Hij ligt nu onder contract tot 2026.

In de zomer van 2018 kwam Joseph Paintsil aan bij RC Genk. Dat seizoen kon de flankaanvaller meteen genieten van de landstitel. Na dat seizoen werd Paintsil voor een jaar verhuurd aan Ankaragücü in Turkije. Er was geen aankoopoptie. Vorig seizoen speelde hij opnieuw in het shirt van Genk. Hij speelde 22 wedstrijden en was goed voor 2 doelpunten en 2 assists.

De verbintenis van Paintsil liep tot 2023, maar die werd verlengd. De nieuwe loopt tot 2026. Dat heeft Paintsil onder meer te danken aan zijn sterke seizoensbegin. Hij scoorde in 8 wedstrijden 4 doelpunten en ook deelde hij 2 assists uit.