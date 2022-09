Club Brugge legt goudhaantje Antonio Nusa (17) tot 2025 vast

Dinsdag werd Antonio Nusa de 2e jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League. 2 dagen later ziet hij dat al beloond met een contractverlenging. Club Brugge bindt hem tot 2025.

Het was de kers op de taart tegen Porto. Antonio Nusa (17) legde de 0-4 op het bord. Daarmee werd hij de 2e jongste doelpuntenmaker ooit in de Champions League en de jongste ooit als debutant.

Daardoor kan er wel wat interesse komen vanuit het buitenland. Daarom legde Club Brugge hem langer vast. De Noorse dribbelaar blijft tot 2025.

Nusa kwam in 2021 over van Stabaek. Vorig seizoen speelde hij bij de beloften en maakte hij daar indruk. Dit seizoen kreeg hij zijn kans bij de A-ploeg. Hij bedankte daarvoor al met een assist in de Jupiler Pro League en met een doelpunt in de Champions League.