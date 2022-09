Mazzu wil jongeren wakker schudden: "Ze moeten mentaal uit het opleidingscentrum stappen"

Felice Mazzu moet vanavond zijn troepen met de juiste mentaliteit aan de aftrap brengen. Hij verwacht ook meer agressiviteit van zijn jonge gasten, want volgens hem ontbreekt het daar vooral aan.

Tegen Steaua mogen de Anderlecht-spelers zich aan een potige match verwachten. Diawara is er niet bij en die zorgde toch voor wat kracht. "Maar het is niet enkel op het middenveld dat we spieren ontbreken", aldus Mazzu. "Onze spelers moeten mentaal uit het opleidingscentrum komen. Voetbal is een sport voor volwassenen. Onze spelers zijn perfect gevormd in Neerpede, maar ontbreken agressiviteit."

Misschien in een ander systeem, zoals overal wordt aangeraden. "Er wordt rond de club over gesproken, maar niet er binnen. Ongeacht het systeem, als we geen vooruitgang maken op het vlak van agressiviteit en als de twijfels blijven bestaan, zullen we geen oplossing vinden. Een coach heeft zijn ideeën en wil daarin progressie maken, zelfs als je moet aanpassen in bepaalde situaties."