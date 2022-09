Franky Van der Elst heeft zich misrekend in Carl Hoefkens: "Voor hem geldt dat niet"

Carl Hoefkens lijkt de trein bij Club Brugge helemaal op de rails te hebben. Nochtans was er bij zijn aanstelling redelijk wat scepticisme.

Ook analist Franky Van Der Elst had zijn bedenkingen bij de keuze van Carl Hoefkens als trainer bij Club Brugge. Hij keek vooral in de richting van te weinig ervaring om te slagen.

“Het is knap hoe hij na de zwakke start het overzicht is blijven houden. Hij heeft geen gekke dingen gedaan, is vertrouwen blijven houden in waar ze mee bezig waren en is er elke keer in geslaagd wat goed was te behouden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Zo heeft hij een vaste basis gebouwd waar hij naar kan teruggrijpen. Dat geeft vastigheid. Hij durft ook beslissingen nemen. Door een 19-jarige als Sylla te zetten of door Yaremchuk, waar toch 16 miljoen voor betaald is, nog geen basisspeler te maken. Vergeet ook niet dat Sowah in de ploeg gekomen is door het transfercircus rond Noa Lang.”

En daarmee bedoelt Van Der Elst niet dat de omstandigheden mee zaten. “Nee, ik bedoel dat als Lang op de bank moet zitten terwijl de start niet geweldig was, ik daar als beginnende trainer wreed ambetant van geworden zou zijn. En anderen die ik ken ook. Maar voor Hoefkens geldt dat blijkbaar niet.”