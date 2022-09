Hein Vanhaezebrouck over schorsing van Okumu en de 'regeling' van de doelmannen bij AA Gent

Zondag speelt KAA Gent op de negende speeldag van de Jupiler Pro League kort na de middag op bezoek bij Racing Genk.

Hein Vanhaezebrouck opent op de website van de Buffalo’s over zijn tegenstander. “Genk staat op de tweede plaats en dat is verdiend”, weet de Gent-trainer te vertellen. “Voor hen is er dit seizoen geen Europees voetbal. Genk kan zich dus vol focussen op de competitie.”

“Wij spelen voor het 8e jaar op rij Europees voetbal en zijn daar trots op. Maar je betaalt er toch een beetje een prijs voor. Zeker als je op donderdag speelt, kost dat je toch altijd wat punten in de competitie. Misschien speelt dat ook mee in het feit dat we de voorbije twee seizoenen telkens vijfde werden en net Play-Off 1 misten.”

Zondag mist Vanhaezebrouck alvast de geschorste Okumu in Genk. “We kunnen daar blijven over zeuren, maar het is nu zo. Het bondsparket heeft een voorbeeld willen stellen. Maar een duw wordt dus gelijkgesteld aan een kopstoot, tja. Voorts is het nog afwachten wat de selectie betreft. Samoise en Lemajic zijn nog onzeker met blessures.”

Tot slot ging het ook nog over de doelmannen, Davy Roef en Paul Nardi. “Nee, er is geen ‘regeling’ voor de keepers. Waarom zou ik een keuze moeten maken? Ik heb twee doelmannen die kwaliteit brengen, dus ik wil ze ook graag allebei gebruiken.”