Mazzu wil het positieve onthouden na puntendeling in Roemenië: "Basis om op verder te vechten"

Met 4 op 6 is de Europese campagne van RSC Anderlecht niet slecht begonnen en er zijn dan ook positieve dingen te onthouden na de 0-0 in Boekarest. Dat beseft ook de oefenmeester van paars-wit, Félice Mazzu.

"We hebben kansen gehad, zij ook. We hadden goede en minder goede momenten. Dat we de nul hebben gehouden, toont dat we een goede keuze maakten op tactisch gebied", aldus Mazzu op zijn persconferentie in de Roemeense hoofdstad.

Basis

"In vergelijking met Westerlo is er een grote beterschap", vond de oefenmeester van paars-wit. "We hadden meer impact in de duels, er is veel positief te onthouden."

"Dit is een goede basis om op verder te vechten voor het vervolg. Het is geen makkelijke periode en zelfs al hadden we de drang om te winnen, moeten we toch blij zijn en het positieve onthouden."