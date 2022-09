📷 Speler die niet slaagde voor medische proeven bij Club Brugge heeft nieuwe club

De 33-jarige Andy Carroll kwam nadat zijn contract eind vorig seizoen afliep bij West Brom bij Club Brugge terecht, maar slaagde niet voor de fysieke en medische proeven.

Tussen november vorig jaar en januari was hij aan de slag bij Reading. Bij de tweedeklasser tekende hij nu een nieuw contract, tot midden januari. Dat liet de club vandaag weten.

11 jaar geleden verkaste Carroll voor meer dan 40 miljoen euro van Newcastle United naar Liverpool, maar daar lukte het voor de spits niet helemaal om door te breken.

Andy’s back in blue and white! 🔵⚪



We are delighted to confirm that @AndyTCarroll has rejoined the Royals on a short-term contract! 🤩



Let’s go! 💪