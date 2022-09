Standard stelt Colombiaanse international voor: "Heb er even moeten over nadenken"

Vrijdagmiddag heeft Standard de 24-jarige Steven Alzate aan het brede publiek voorgesteld.

Alzate wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Engelse Brighton & Hove Albion. “Ik vermoed dat de fans en mijn teamgenoten veel van me verwachten omdat ik van de Premier League kom”, liet hij meteen optekenen op de persconferentie.

Normaal had Alzate al een transfer, richting de Engelse tweedeklasser Bromwich Albion, maar die ging uiteindelijk niet door. Dat was geen gemakkelijke stap voor de Colombiaan.

Uiteindelijk kwam Standard in beeld. “Ik heb er even moeten over nadenken, maar op een bepaald moment dacht ik: Standard, waarom niet? De Belgische competitie is van een goed, competitief niveau. Ik ben blij om hier te zijn en wil zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Standard moet in de top acht eindigen, want het is een historische en een van de grootste clubs in België.”

Voorlopig is de werkvergunning van Alzate nog niet in orde, waardoor hij zondag tegen Club Brugge zo goed als zeker nog niet speelgerechtigd zal zijn.