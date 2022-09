Brys langszittende coach in JPL: "Kon twee keer naar deze topclub" en "Of dat een gemis is? Zeker"

Marc Brys neemt het dit weekend met OH Leuven op tegen KV Mechelen in ondertussen al zijn derde contractjaar bij de Leuvenaars. "Dat wil toch wel iets zeggen."

Brys heeft er al een knappe carrière opzitten en is ondertussen ook al de langstzittende coach in de Jupiler Pro League. "Dat is toch niet normaal na twee jaar?", vraagt hij zich luidop af in Het Laatste Nieuws.

Gemis

Zelf kon hij al meermaals naar een topclub, maar het kwam er nooit écht van: "Ik was twee keer rond met Genk, maar om diverse redenen is dat er niet van gekomen."

"Zal dat een gemis zijn in m'n carrière? Zeker. Ik ben wel nieuwsgierig waar mijn grens ligt. Misschien had dat volledig mislukt, dat kan ook. Maar het is geen trauma. Ik zit hier goed. 't Is de eerste keer dat ik m'n derde jaar in ga bij een club, dat wil toch iets zeggen."