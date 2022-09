Colombia-coach onthult lijst: opnieuw 3 spelers uit de Jupiler Pro League, James Rodriguez keert terug

Colombia doet niet mee aan het WK, maar speelt eind deze maand wel enkele oefenwedstrijden.

Nestor Lorenzo, de nieuwe coach van Colombia, heeft 26 spelers aangewezen voor enkele oefenwedstrijden. Ze spelen op zaterdag 24 september in New York tegen Guatemala. Op dinsdag 27 september in Santa Clara, Californië, spelen ze tegen Mexico. Op de lijst staan 3 spelers uit de Jupiler Pro League. Dat zijn Carlos Cuesta en Daniel Munoz van RC Genk en Standards nieuwe aanwinst Steven Alzate.

Ook zit er een oude bekende in de selectie. James Rodriguez keert terug bij de Cafeteros (86 caps, 24 goals en 25 assists).