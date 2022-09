Opnieuw pech voor Marco Reus: hij valt 2 maanden voor het WK in Qatar tegen Schalke 04 geblesseerd uit

Opnieuw is er pech voor Marco Reus. Tegen Schalke 04 moest hij in de 1e helft naar de kant en dat 2 maanden voor het WK in Qatar.

Marco Reus mistte al het WK in 2014 en het EK in 2016. Telkens door blessures. Het WK in 2018 liet hij vanwege vermoeidheid aan zich voorbijgaan.

Tijdens de interlandbreak eind september was Reus in de selectie van Hansi Flick opgenomen. De speler van Dortmund had dus een goede kans om op het WK in Qatar erbij te zijn.

Maar in de Kohlenpott-derby tegen Schalke 04 kwam Reus ongelukkig in contact met Florian Flick van Schalke. Reus ging door zijn enkel en bleef liggen. Hij moest met een brancard afgevoerd worden en leek zichtbaar aangeslagen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de ernst van de blessure is.