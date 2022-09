Déjà vu: Mario Balotelli daagt (voorlopig) niet meer op bij Sion

Het zit er weer bovenarms op. Mario Balotelli is in dronken toestand in Lausanne aangetroffen. Voorlopig komt hij niet meer opdagen bij FC Sion.

Afgelopen zomermercato verkaste Mario Balotelli naar Zwitserland. Hij tekende voor 2 seizoenen bij FC Sion, maar een gelukkig avontuur was het voorlopig nog niet. Balotelli moest zich met 2 invalbeurten tevreden stellen. Ook werd hij in dronken toestand gezien toen hij in Lausanne een nachtclub buitenging. Dat was na de gewonnen wedstrijd op het veld van St. Gallen (1-2). 🚨 Mario Balotelli ne donne plus de nouvelles à son club du FC Sion !



L’italien a disparu depuis la diffusion d’une vidéo où on le voit rentrer d’une soirée arrosée avec une femme, le week-end dernier à Lausanne.



Il est cependant actif sur Instagram.pic.twitter.com/9npUydz2uU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 16, 2022 De voorzitter van Sion relativeerde het voorval: "We hebben de overwinning gevierd. Balotelli was niet de enige daar aanwezig. Ook zijn vriendin en 10 andere spelers waren daar. Maandag zijn ze ook weer beginnen trainen." Het probleem is wel: dat was zonder Balotelli. Hij liet zich niet meer zien. Officieel wegens ziekte.