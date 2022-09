Challenger Pro League: RWDM redt nog een puntje na gelijkmaker in slotfase tegen Jong Genk

RWDM heeft in het absolute slot nog een punt behaald tegen Jong Genk.

RWDM begon sterk aan de match en had kansen via De Sart en Oyama. Ook Smeets, Heris en Challouk probeerden het nog in de eerste helft maar scoren lukte niet door uitstekende reddingen van de Genkse doelman Leysen.

In de tweede helft ging het iets minder voor RWDM en het kreeg minder kansen. Challouk probeerde wel nog eens maar Leysen kon weer redden. In minuut 67 kreeg RWDM dan het deksel op de neus. Heris haalde Rommens onderuit in de zestien en vanaf elf meter zorgde Geusens voor de 0-1.

RWDM zette nog alles op alles om toch nog een punt te behalen in eigen huis. In minuut 96 slaagde het daarin met een goal van Challouk.

RWDM staat voorlopg op plaats zes met 9 op 18, Jong Genk is tiende met 5 op 18.