Vinicius Junior zal blijven dansen als hij een doelpunt maakt

Vinicius kwam afgelopen week in het oog van de storm door opmerkingen van de voorzitter van de Spaanse bond voor Makelaars. Hij reageerde via sociale media om zijn manier om een doelpunt te vieren.

Pedro Bravo, voorzitter van de Spaanse bond voor voetbalmakelaars, vind het niet kunnen hoe Vinicius zijn doelpunten viert. “Als hij de samba wil dansen moet hij naar het Sambódromo van Rio gaan”, zei Bravo. “Hier moet je je medespelers respecteren en stoppen met je als een aap te gedragen.”

Real Madrid reageerde hier al op “alle vormen van racisme en vijandigheid ten opzichte van buitenlanders” te verwerpen. “Zo ook de ongelukkige opmerkingen die over onze speler Vinícius zijn gemaakt.”

Ondertussen heeft Pedro Bravo zich al geëxcuseerd voor zijn uitspraken. Vinicius zelf heeft via Instagram gereageerd op de hetze. “Blijkbaar mag een zwarte Braziliaan zijn vreugde in Europa niet uiten. Maar het zijn niet alleen de dansen van Brazilië, van Neymar, van Ronaldinho. Maar ook van Antoine Griezmann of van João Felix. Het zijn de dansen die de culturele diversiteit van de wereld vieren. Ik zal er nooit mee stoppen.”