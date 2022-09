Jan Mulder voelt een grote leegte bij Club Brugge: "Totale uitvlakken van naam en faam"

Grote leegtes lijken in het voetbal niet lang leeg te zijn. Voor Jan Mulder is er dat eentje heel erg zeker wel.

Vertrek of uit beeld geraken van spelers, het laat vaak niet lang een grote leegte na. Het mogelijke vertrek van Hans Vanaken leek dat wel te worden bij Club Brugge, maar de deal met West Ham United kwam er uiteindelijk niet. Toch voelt Jan Mulder wel een grote leegte in het Jan Breydelstadion. “Ruud Vormer is weg. In dit seizoen onder een nieuwe coach zat hij de eerste weken nutteloos op de bank, en nu zelfs in een spijkerjack op de tribune”, vertelt de analist aan Humo.

Het ging inderdaad verbazend snel dat Vormer uit beeld ging, al was dat al onder Clement en Schreuder ook begonnen. “Ruud schijnt in no time zó slecht te zijn gaan voetballen dat hij met goed fatsoen niet meer in de selectie voor de Champions League kan worden opgenomen. Hij schopt, rare kreten uitstotend, de ballen alle verkeerde kanten op en trainer Carl Hoefkens wil zich niet schamen: zoiets moet de reden van het totale uitvlakken van Vormers naam en faam zijn.”

Mulder mist alvast de nabeschouwingen van zijn landgenoot. “Zou Ruud daadwerkelijk op de tribune zitten, of hangt hij thuis gebroken op de bank? Kijkt de geliefde aanvoerder nog naar een wedstrijd van zijn Club op de televisie? Ik wel, en ik mis dat loopje, de corners en zijn analyse van de wedstrijd: 'Lekker, toch?'”