Opvallend: Benfica-draaischijf Rafa Silva neemt net voor het WK plots afscheid van de Portugese nationale ploeg

Rafa Silva heeft afscheid genomen van de Portugese nationale ploeg. Hij maakte dat zelf bekend.

Dit seizoen was Rafa Silva goed begonnen. In 13 wedstrijden voor Benfica was hij al goed voor 6 goals en 4 assists. In de Champions League wonnen ze hun 2 wedstrijden in de groepsfase. De 29-jarige middenvelder verkeert dus in bloedvorm.

Silva werd dan ook voor de interlands met Portugal opgeroepen, maar hij zei bij bondscoach Fernando Santos af. "Ik heb de bondscoach en de Portugese voetbalbond (FPF) gemeld dat ik niet meer voor het nationale elftal speel", deelde Silva zelf mee. "Ik denk dat dit een eerlijke en correcte beslissing is in deze fase van mijn carrière. Ik vraag iedereen dat de reden, van persoonlijke aard, wordt gerespecteerd."

De beslissing is opmerkelijk met het oog op het WK dat over 2 maanden in Qatar begint.