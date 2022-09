Portugees international geeft reden aan om te stoppen met nationale ploeg

De Portugese aanvaller Rafa Silva zet op amper 29-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière als international.

De Portugese bondscoach Fernando Santos riep Rafa Silva op. Portugal speelt in de Nations League tegen Tsjechië en Spanje.

Rafa Silva weigerde de selectie en zegt nu "om persoonlijke redenen te stoppen bij de nationale ploeg" waar hij 25 caps pakte. Hij scoorde niet, maar deelde wel 4 assists uit.

Hij was bankzitter op het WK van 2014. Hij zat in de selectie van de ploeg die het EK in 2016 won en de Nations League in 2018-2019.

Silva speelt bij Benfica. Dit seizoen heeft hij al vier keer gescoord en deelde hij ook drie assists uit in zeven wedstrijden.