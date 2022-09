Raphael Holzhauser blijft positief ondanks zijn invallersstatuut bij OHL

Raphael Holzhauser is een van de aanwinsten van de voorbije zomer bij OHL, maar momenteel moet hij tevreden zijn met een rol als invaller.

In het begin van het seizoen stond Raphael Holzhauser nog in de basis bij OHL, maar na 4 speeldagen verdween hij naar de bank. Sindsdien moet hij zich tevreden stellen met een rol als invaller.

Holzhauser kan daarmee leven. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Hij spreekt er vaak over met trainer Marc Brys en begrijpt zijn statuut als invaller. Ook weet hij dat hij hard moet blijven werken en hij benadrukte dat hij absoluut niet gefrustreerd is, want OHL staat 4e.