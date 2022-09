De relatie tussen Jelle Vossen en de fans van Racing Genk is verzuurd: "Ik durf niet meer in het stadion te komen"

Tussen de supporters van Racing Genk en Jelle Vossen botert het niet meer sinds zijn transfer naar Club Brugge. Nu reikt de aanvaller zijn hand uit naar de Limburgse fans.

Jelle Vossen was een monument bij Racing Genk met maar liefst 248 wedstrijden waarin hij 105 keer tot scoren kwam. In de zomer van 2015 maakte hij de overstap naar Burnley, maar dezelfde zomer ging hij nog naar Club Brugge. Dit viel in slechte aarde bij de fans van Racing Genk.

In de podcast 'TerrilTalks' over Racing Genk geeft hij extra uitleg over hoe deze transfer tot stand is gekomen en wil hij het goedmaken met de fans van Racing Genk.

“Mijn buikgevoel zat niet goed in Burnley, toch heb ik getekend. Dat is de enige keer dat ik zo een foute beslissing heb gemaakt denk ik. Ik wilde gewoon naar het buitenland, maar dat was tegen mijn buikgevoel. Achteraf gezien had ik mijn buikgevoel moeten volgen”, verklaarde hij. "Mijn prestaties waren ook niet goed, ik voelde mij niet goed en mijn vrouw ook niet. Dan begin je na te denken.”

Onverwacht kwam op het einde van de transferperiode Club Brugge met een interessant voorstel. Eén dat hij op dat moment niet kon weigeren. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik sympathie had voor Club Brugge. Maar, met het hand op het hart, dit was geen constructie. Ik heb op dat moment aan mezelf moeten denken.”

Hij hoopt dat hij ooit terug naar Racing Genk kan gaan zien. “Ik durf niet meer in het stadion te komen. Dat is jammer als je weet dat je daar bijna 15 jaar hebt gevoetbald. Ik voel veel meer appreciatie langs de kant van Club Brugge, terwijl ik daar in vergelijking veel minder heb gespeeld. Ik wil niet op mijn knieën mijn excuses gaan aanbieden, maar ik hoop dat dat gaat veranderen”, sloot Vossen af.