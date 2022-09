Manchester United-sterkhouder is héél tevreden met komst van ten Hag: "De coach bepaalt de regels en wij moéten ze volgen"

Erik ten Hag miste zijn start bij Manchester United, maar ondertussen staat de trein stevig op de rails. Ook Bruno Fernandes beseft dat de Nederlander voor een meerwaarde zorgt in de kleedkamer.

“Erik ten Hag heeft een duidelijk idee”, blaast Bruno Fernandes de loftrompet voor zijn coach in The Athletic. “Pas op: hij heeft zijn eigen stijl en je moét zijn regels volgen. Daar is hij heel streng in. Maar dat vind ik net een goede zaak.”

Discipline is hét codewoord in de kleedkamer op Old Trafford. Zo liet ten Hag zijn spelers na de 4-0-blamage tegen Brentford FC exact 13,8 kilometer - die afstand had de gemiddelde speler van de tegenpartij wél gelopen - lopen.

“Die discipline misten we de afgelopen seizoenen”, geeft Fernandes toe. “Die looptraining was een héél duidelijke boodschap richting de spelersgroep. De coach bepaalt de regels en wij moeten ze volgen.”