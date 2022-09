Jacky Mathijssen: "Basisspeler uit Jupiler Pro League kiest niet voor België"

Jacky Mathijssen is coach van de U21 en heeft nieuws over een speler.

Jacky Mathijssen is op dit moment bondscoach van de beloftenploeg. Hij meldt nu dat Bilal El Khannouss niet voor België zal uitkomen. De 18-jarige aanvallende middenvelder krijgt dit seizoen heel wat kansen en basisplaatsen bij KRC Genk, maar hij heeft voor Marokko gekozen. Dat maakte Mathijssen bekend in TVL Sportcafé. In het verleden speelde El Khannouss voor de U15, U16 en U18 van België en trad recent aan voor de U20 van Marokko.



"Naar de info die ik heb vernomen, is zijn keuze definitief. Spijtig, want het is een hele goede, heel interessante speler. Als je aangeeft dat je daar je internationale toekomst ziet, dan moet je daar respect voor hebben. Hij weet dat wij als bond geïnteresseerd zijn in hem, maar als Marokko zijn voorkeur wegdraagt, dan wensen we hem daar alle succes toe", liet Mathijssen weten.