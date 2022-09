🎥 Club Brugge opent met Foundation buurtveldje in Zeebrugge: "Geloven in verbindende kracht van voetbal"

Bij Club Brugge hebben ze van de internationale break gebruik gemaakt om het extrasportieve in de kijker te zetten.

De Club Brugge foundation won in 2020 namelijk de More Than Football Award, uitgereikt door een Europese jury. Deze prijs kregen ze voor hun sociaal-maatschappelijke werking naast het voetbal. Daarvoor kregen ze een zogenaamd 'mini-pitch' cadeau.

De Foundation schonk het veld aan de stad Brugge om te installeren in een buurtpark op het Brugs grondgebied en dat veldje werd woensdag ingehuldid in Kustpark Knapen in Zeebrugge. Bij de huldiging waren met Jutgla, Sandra, Nusa en Rits ook vier Club-spelers aanwezig.

"We geloven in de verdbindende kracht van het voetbal. Iedere wedstrijd van Club brugge brengt duizenden fans naar het stadion en begeestert een veelvoud hiervan in woonkamers in het hele land. Vaak krijgen jongeren de microbe te pakken door van jongs af aan met enkele vrienden te voetballen op een pleintje in de buurt. We zijn trots dat we voortaan ook veel jongeren in Zeebrugge kunnen inspireren", klinkt het bij Chief Business Officer Bob Madou.