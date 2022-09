Batshuayi beweert dat hij door valse beloften van Conte voor de gek gehouden werd

Landgenoot Michy Batshuayi is met een straffe uitspraak op de proppen gekomen. Hij beweert namelijk dat hij voor de gek gehouden werd door valse beloften van coach Antonio Conte om naar Chelsea te gaan.

In de zomer van 2016 verliet onze landgenoot Michy Batshuayi Marseille om een nieuw avontuur aan te gaan bij Chelsea, waar toen Antonio Conte trainer was. Hij dacht er veel kansen te krijgen, maar uiteindelijk gaf Conte hem slechts weinig speelkansen. Na 77 wedstrijden en 5 uitleenbeurten trok hij er de deur afgelopen zomer achter zich toe.

"Conte sprak zichzelf voortdurend tegen. Om te beginnen met mijn komst. Hij belde me en legde zijn project uit. Hij wilde dat ik naast Diego Costa in een frontlinie van twee man zou spelen", vertelde de spits aan Sport/Voetbalmagazine. "Geloofde ik dat? Natuurlijk! Conte had al zijn hele carrière met twee aanvallers gespeeld. Behalve bij Chelsea met mij. Ik begrijp het niet. De waarheid is dat ik veel te vaak voor de gek ben gehouden", besloot de Rode Duivel.