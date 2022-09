Dan toch geen debuut: Nieuwe doelman Nederland op de tribune in Warschau

Het kwam een beetje als een verrassing, de selectie voor Oranje van Andries Noppert. Toch heeft Van Gaal gekozen om hem nog in de tribune te laten plaatsnemen vanavond.

Andries Noppert, een 28-jarige doelman van Heerenveen, werd door Louis Van Gaal voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Bij Oranje hebben ze geen uitgesproken nummer één meer, dus leek het of Noppert zelfs een kans zou maken om zich in de selectie voor het WK te knokken. Desondanks koos Van Gaal voor de wedstrijd van vanavond in Polen voor drie andere doelmannen: Jasper Cillessen, Mark Flekken en Remko Pasveer.

De 38-jarige doelman van Ajax, Remko Pasveer, zit dus wel bij de selectie. Ook hij zou vanavond in principe kunnen debuteren bij Oranje. Noppert zal hopen om in de wedstrijd van zondag tegen de Rode Duivels wel op de bank te mogen postvatten. Bij Oranje kunnen ze voor het WK niet meer rekenen op Tim Krul en dat Van Gaal bij deze selectie ook niet dacht aan Feyenoord-keeper Justin Bijlow deed ook veel stof opwaaien. De doelmannendiscussie bij Oranje is er eentje om op te volgen!