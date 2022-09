Groot talent Club Brugge Antonio Nusa is duidelijk: "3 coaches op korte tijd, dat was goed voor mij"

Antonio Nusa is nog maar 17 jaar oud, maar het Noorse talent wist al te scoren in de Champions League. De talentvolle speler van Club Brugge valt nu ook op bij de Noorse pers.

Amper 17 jaar oud is hij, Antonio Nusa, maar nu al heeft het Noorse talent weten te scoren in de Champions League. Een zeer knappe prestatie die ook in zijn thuisland niet onopgemerkt is gebleven. "Ik wist eerst niet goed waar ik aan toe was toen ik voor het eerst naar het buitenland ging. Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd, maar het heeft wel tijd gekost om hier te wennen. Het voetbal is anders dan in Noorwegen. Dat ik nog geen basisspeler ben, is voor mij geen groot probleem hoor. Ik boek progressie. De rest komt wel, als ik hard blijf werken", vertelde de jonge Nusa in de Noorse pers.

Nusa werkte nu inmiddels al onder drie coaches bij Club. Eerst onder Clement, dan onder Schreuder en tenslotte onder Hoefkens. "Ze verschilden allemaal wat van elkaar. Een nieuwe coach betekent ook dat iedereen weer van nul begint, en dat heeft mij zeker in het begin geholpen. We wisselden van coach rond Kerstmis. Ik had ook een goeie indruk bij Schreuder. Het liep ook heel goed, vooraleer we opnieuw een nieuwe trainer kregen in de zomer. Ik kende Hoefkens al een beetje, want hij was eerst assistent. Het loopt goed en ik vind het leuk dat iedereen met een wit blad begint", ging hij verder bij Nettavisen.