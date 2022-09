Het eisenpakket van Gerard Piqué is nu ook boven water gekomen en de bedragen zijn duizelingwekkend

Eerder deze week kwam het eisenpakket en de inhoud van de onderhandelingen tussen Lionel Messi en FC Barcelona boven water. Nu ook deze van Gerard Piqué.

Volgens Marca wilde Piqué in 2018 de best betaalde verdediger van de wereld worden. Het jeugdproduct van FC Barcelona spiegelde zich aan Real Madrid-evenknie Sergio Ramos en wilde dat Barcelona hem minimaal evenveel betaalde.

Het Spaanse sportmedium beweert dat Piqué in seizoen 2017-2018 een bedrag van 12 miljoen euro netto zou hebben geëist. Daarnaast zou dat bedrag hebben kunnen oplopen tot 15 miljoen, vanwege makkelijk te halen bonussen. Bartomeu stemde ermee in, waardoor Piqué uitgespreid over vijf seizoenen een brutobedrag van liefst 142 miljoen afgedwongen had.

Na de harde economische klap die Barça te verwerken kreeg, was Piqué wel een van de eerste spelers die akkoord ging zijn salaris over meerdere jaren uit te smeren. Dit hield wel een contractverlenging in.