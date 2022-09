Juventus overweegt Antonio Conte om Massimiliano Allegri te vervangen

Na een slechte seizoenstart voor Juventus roepen de fans voor het ontslag van coach Allegri. Er wordt zelfs al nagedacht over een opvallende opvolger...

"Rien ne va plus" bij Juventus. De Oude Dame heeft in vijf wedstrijden over alle competities heen niet meer kunnen winnen. Afgelopen weekend werden ze zelfs verslagen door het kleine Monza, dat voor het eerst in hun geschiedenis won in de Serie A. Juventus staat met tien punten achtste in het klassement en hun fans roepen om het vertrek van Massimiliano Allegri.

Voor het eerst, en ondanks de moeilijke economische omstandigheden, zouden de bestuurders van de Italiaanse club overwegen hun coach te ontslaan. Volgens Tancredi Palmeri en Sport Today onderzoekt Juventus verschillende profielen om de 55-jarige coach te vervangen, met Antonio Conte als belangrijkste kandidaat. In het verleden was hij al coach van de Noord-Italiaanse club, maar momenteel is hij trainer van Tottenham. Conte zou in interne gesprekken zelfs de deur opengezet hebben voor een terugkeer naar zijn voormalige club.