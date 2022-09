Legende Mark Noble keert terug naar West Ham als sportief directeur

Enkele maanden nadat Mark Noble, legende bij West Ham, zijn schoenen aan de haak hing, keert hij al terug naar z'n oude nest. Nu niet meer om er op het veld te staan, maar in januari zal hij er aan de slag gaan als sportief directeur. Hij speelde 18 jaar voor West Ham en speelde er 550 wedstrijden. Zijn takenpakket omvat het rekruteren van spelers, het ontwikkelen van de academie en focussen op het welzijn van spelers en staf.

"Ik ben erg blij om terug te komen en kan niet wachten om te beginnen. Ik wil de club bedanken voor het geven van de kans - het is een grote eer voor mij om deze rol bij West Ham op mij te nemen", reageerde Noble bij The Guardian. Ook trainer Moyes is zeer tevreden met de terugkeer. "Ik ben erg blij Mark terug te verwelkomen. Hij was een grote aanwinst voor mij als speler en aanvoerder en ik weet dat hij de club en mezelf weer fantastische steun zal geven in deze rol", besloot hij.

Mark Noble returns to West Ham in the role of Sporting Director. "The Hammers legend will officially start in his post on 2 January 2023", club confirms.



"He'll work in support of the manager David Moyes — as well as working with the Board of Directors".