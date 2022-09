L'équipe zet een Belg in buitenlands elftal van Ligue 1

Voor de interlandbreak heeft de Franse krant L'Equipe een lijst samengesteld van internationals die in Ligue 1 spelen. Daarin werd ook één Belg opgenomen

In totaal werden er 29 spelers uit de Ligue 1 die niet de Franse nationaliteit hebben opgeroepen om voor hun land te voetballen tijdens deze interlandbreak. De Franse sportkrant L'Equipe maakte er een fraai elftal van.

Onder hen namelijk de PSG-spelers Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha en Danilo. Maar ook Rodon (Rennes) die momenteel met Wales tegen België speelt. In de voorhoede maakt L'Equipe plaats voor Lens-speler Loïs Openda.

"Zijn nieuwe leven bij RC Lens (4 doelpunten in vier wedstrijden op een rij) bevestigde zijn vorige selectie en het vertrouwen dat hij kreeg van bondscoach Roberto Martinez tijdens de laatste wedstrijd van de Rode Duivels in juni tegen Polen, met een bonusdoelpunt in de 6-1 overwinning", klinkt het.

"Na zijn twee opeenvolgende uitleenbeurten in Vitesse kwam Openda met ambitie naar Frankrijk en die trekt hij nu door naar de nationale ploeg. Het is aan hem om zich in de selectie te voetballen tegen Polen en Nederland om zijn plaatsje veilig te stellen voor het WK."