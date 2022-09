Deinze heeft verlengingen nodig in Beker, dit weekend nog Beerschot, Westerlo en Lierse - Mechelen op programma

Terwijl de Rode Duivels uitkomen in de Nations League is er in België ook voetbal en wel in het kader van de Beker van Belgiê.

In de midweek was er een duel tussen Bocholt uit de Tweede Amateurklasse en Deinze uit 1B. Het werd een prangertje. De Belder had Deinze op voorsprong geschoten, maar via Mathei kregen we in de slotfase een gelijkmaker te verteren. 1-2 En dus moest De Belder in de verlengingen alsnog de meubelen redden voor het team uit de Challenger Pro League. 1-2 was de eindstand na 120 minuten. Dit weekend staat er nog onder meer Lierse - Racing Mechelen, Aalst - Westerlo en Knokke - Beerschot op het programma.