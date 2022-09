Ierse fans staken uitbater van café aan Overpoort neer na nederlaag tegen AA Gent

AA Gent wont vorige week met 3-0 van Shamrock Rovers uit Ierland in de Conference League. Achteraf kwam het tot een stevig incident.

In de Overpoortstraat in Gent zijn ze wat gewoon met de studenten. Vittorio Bombello, uitbater van Bar Atlas, kreeg echter wat anders over zich heen van de Ierse voetbalsupporters. Na de wedstrijd werd hij in zijn schouderblad gestoken met een kapot glas. “Met dronken studenten kan je nog praten als ze moeilijk doen”, zegt Vittorio Bombello aan Het Nieuwsblad.

“Een dag later komen die zich excuseren en dan is het afgesloten. Met deze voetbalsupporters ging dat niet. Dit waren geen fans, maar echte hooligans die op maar op één ding uit waren: vechten en vernielen.”

Om 6 uur wou hij sluiten toen een groep Ierse fans plots naar zijn café begon te gooien met fietsen en stenen. “Ze wilden naar binnen, maar ik heb ze de toegang ontzegd. Ik probeerde ze te sussen, maar kreeg ze niet gekalmeerd. Plots voelde ik een steek.” De man kreeg negen hechtingen in het ziekenhuis. De politie kon achteraf één verdachte arresteren.