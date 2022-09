Roberto Martinez blikt vooruit op Nederland en ziet hen als de ideale tegenstander voor hun laatste wedstrijd

De wedstrijd tegen Wales is nog maar net gedaan en hij is al bezig met de volgende. Hij kijkt al uit naar de match tegen Nederland op zondag.

De Rode Duivels kunnen nog groepswinnaar worden en zich plaatsen voor de eindronde van de Nations League, maar dan moeten ze met 3 doelpunten verschil winnen van Nederland.

Bondscoach Roberto Martinez weet al hoe ze zullen spelen tegen Nederland, maar wil de basis nog niet bekend maken. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Ook vindt hij het perfect dat de laatste wedstrijd voor een WK-selectie tegen Nederland is. Dat is omwille van de voorbereiding, de fans, de historische rivaliteit, de betekenis en dat het op verplaatsing is. Het is voor hem ideaal.