šŸŽ„ DIW gaat op hilarische wijze aan de slag met 'matige' WK-song Oscar & The Wolf

Voor de wereldbeker in Qatar van eind dit jaar hebben de Rode Duivels met 'Warrior' van Oscar and the Wolf hun officieel WK-lied.

De Belgische voetbalbond en de Belgische muziekgroep Oscar and the Wolf brachten het nieuws twee weken geleden samen naar buiten. "Het is een muzikale parel, die hedendaagse R&B en elektropop op een unieke wijze combineert", luidde het in een persbericht. De supporters reageerden echter zeer lauw op de song en vonden dat een en ander toch wat pit miste allemaal. En dus zijn ze bij De Ideale Wereld aan de slag gegaan om een remake te maken. Een vette parodie, met knipogen naar het verleden en zelfs Rocco Granata onder meer. Geniet mee ...