Juventus leed vorig jaar gigantisch verlies van 250 miljoen euro

De Italiaanse recordkampioen leed vorig jaar een verlies van meer dan een kwart miljard.

Juventus zit al jaren in slechte papieren en lijdt dan ook al enkele jaren verlies. De club uit Turijn leed dit jaar al zijn vijfde jaar op rij verlies. Het dwong de club uit Turijn de voorbije jaren al tot vreemde transfers zoals de verkoop van Pjanic en de aankoop van Arthur van Barcelona om de boekhouding op te smukken.

In het seizoen 2017-2018 werd het verlies nog beperkt tot 19,2 miljoen euro, nadien liepen de verliezen op vanwege de komst van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo. CR7 kreeg tijdens zijn drie seizoenen bij Juventus een riant loon bij en dat maakte de boekhouding nog roder in Turijn.

Daarbovenop kwam intussen ook nog de coronapandemie, waardoor de club de inkomsten uit ticketing en sponsoring zag dalen. Twee jaar geleden bedroeg het verlies 210 miljoen euro, vorig seizoen liep dat bedrag op tot 254,3 miljoen euro. Het is dus niet verwonderlijk dat Juventus op zoek is naar nieuwe inkomsten zoals de Super League, waar het nog altijd voorstander van is.