Duitsers kunnen premie van €400.000 opstrijken bij nieuwe wereldtitel

De Duitsers hebben de gesprekken over de premies op het WK afgerond.

Duitsland werd in 2014 wereldkampioen en de spelers konden toen elk €300.000 bijschrijven op hun rekening. De onderhandeling voor het WK in Qatar zijn afgerond en de premies zijn een stuk gestegen. "We hebben de intensieve gesprekken gevoerd in een goede en constructieve sfeer", zegt bondsvoorzitter Bernd Neuendorf

Elke speler krijgt 50.000 euro voor het winnen van hun groep, 100.000 euro voor het bereiken van de kwartfinales en 150.000 euro voor het bereiken van de halve finales. De derde plaats zou worden beloond met 200.000 euro, het vice-wereldkampioenschap met 250.000 euro. Mocht Duitsland op 18 december voor de vijfde keer wereldkampioen worden, dan krijgt elk van de 26 spelers 400.000 euro.

Op het vorig WK in Rusland strandde Duitsland in de groepsfase. Nu moet spelen tegen Japan (23 november), Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december).