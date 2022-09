📷 Geblesseerde Mats Rits heeft heuglijk nieuws te melden

Tussen al het blessureleed door heeft Mats Rits van Club Brugge heuglijk nieuws te melden.

Mats Rits is één van de pechvogels van dit seizoen in de Jupiler Pro League. Eind vorig seizoen scheurde hij zijn kruisbanden in de play-offs tegen Anderlecht, waardoor hij nog lang niet aan spelen toe is.

Pas na het WK in Qatar eind dit jaar zal hij wellicht opnieuw kunnen aantreden. Een lange revalidatie dus voor de speler van Club Brugge, maar nu heeft hij wel leuk nieuws te melden.

Samen met partner Lynn Van Breedam verwacht hij een eerste kindje. De kleine Rits wordt verwacht in maart van volgend jaar.