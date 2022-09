Ngonge krijgt nieuws te horen over zijn schorsing bij FC Groningen

Een tijdje geleden werd onze landgenoot Cyril Ngonge aan de kant geschoven bij FC Groningen wegens disciplinaire redenen.

De club was toen vrij formeel in zijn schorsing. “Wij hebben met elkaar een norm gesteld, waaraan iedereen moet voldoen. Dan hebben we het over discipline, omgangsvormen, houding en gedrag. Binnen en buiten het veld. Cyril past op dit moment niet binnen die gestelde norm”, klonk het bij trainer Wormuth.

Ondertussen zit hij opnieuw in de selectie. “Ngonge heeft zich de afgelopen weken dusdanig verbeterd dat Wormuth heeft besloten om hem weer toe te laten bij het eerste team”, schrijft RTV Noord. “Ngonge trainde en speelde sinds de verbanning bij het Onder-21-team van FC Groningen.”

De club wou hem zeker niet laten vallen en schakelde zelfs een psycholoog in om de nodige vooruitgang te boeken. Volgende week wordt hij weer in het basiselftal verwacht tegen AZ.