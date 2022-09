Ondertussen in China: titularis Marouane Fellaini kan vieren na ruime overwinning van zijn ploeg

Voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini heeft in China dit weekend alvast een overwinning kunnen vieren. Eentje met ruime cijfers zelfs.

Het is zaterdag een klinkende overwinning geworden voor Marouane Fellaini en Shandong Luneng. Ze hadden op de zeventiende speeldag van de Chinese Super League de verplaatsing gemaakt naar Shenzhen FC. De thuisploeg werd op een duidelijke 0-4 getrakteerd.

Fellaini was op het middenveld ook aan de aftrap gekomen en speelde bijna de volledige wedstrijd. Zijn ploegmaat Crysan toonde de bezoekers met twee doelpunten de weg en een klein kwartier voor tijd maakte Magalhães de 0-3.

Vervanger scoort nog

Vijf minuten voor affluiten werd Fellaini vervangen door Guo Tianhu en die legde in de blessuretijd de eindstand vast. Shandong Luneng staat in het klassement tweede op vier punten van leider Wuhan Three Towns.