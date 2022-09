Verrassende opinie: "België is één van de grootste kanshebbers op het WK"

De Rode Duivels spelen later dit jaar het WK in Qatar, maar velen denken niet dat de troepen van Roberto Martinez daar een hoofdrol zullen opeisen.

De kans dat België voor de knikkers zal spelen in Qatar is bijzonder klein. Johan Bakayoko, jonge Belg bij PSV Eindhoven, denkt daar echter anders over.

De 19-jarige flankaanvaller liet in een gesprek met Sporza weten dat hij de opportuniteit ziet dat de Rode Duivels het WK op hun naam weten te schrijven.

"België staat nog steeds tweede op de FIFA-wereldranglijst. In mijn ogen betekent dit dat zij één van de grootste kanshebbers zijn", klinkt het bij Bakayoko. "Ik denk ook niet dat het de laatste kans is want de generatie die er zit aan te komen is ook heel sterk."