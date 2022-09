Assistent van Roberto Martínez blijft op post ondanks interesse uit The Championship

Een assistent van Roberto Martínez heeft een mooi voorstel gekregen uit The Championship. Desondanks gaat de coach in kwestie gewoon mee naar het WK in Qatar.

Op twee maanden van het WK voetbal in Qatar wordt Anthony Barry het hof gemaakt door Huddersfield. De club uit de Championship is geïnteresseerd in de diensten van de assistent van Roberto Martínez. Huddersfield Town staat momenteel voorlaatste.

Anthony Barry zou de ploeg dus uit de nood moeten helpen en naar veilige oorden loodsen. Volgens The Sun gaat Barry het voorstel van Huddersfield echter weigeren en wel degelijk mee met de Rode Duivels gaan naar Qatar.

Nog andere kandidaten

The Terriers volgen nog wel meerdere pistes. Naast Barry is ook voormalig Man United-speler Michael Carrick in beeld als manager. Een andere mogelijkheid is dat David Wagner terugkeert naar de club. Die was van 2015 tot 2019 al eens aan de slag bij Huddersfield.