Dit wordt géén herhaling van transfer Haaland: 'Borussia Dortmund plakt prijskaartje van 150 miljoen euro (!) op hoofd van goudhaantje'

Jude Bellingham wordt de komende maanden één van de meest gegeerde spelers op de Europese velden. Elke zelfrespecterende grootmacht heeft interesse in de sterkhouder van Borussia Dortmund. De Duitse vraagprijs ligt echter heel hoog.

Real Madrid, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Chelsea FC, PSG,... Allemaal hebben ze al geïnformeerd naar de voorwaarden van Jude Bellingham. De 19-jarige Engelsman is dan ook een héél interessante speler.

En dat weet Borussia Dortmund als geen ander. Gelb und Schwarz heeft volgens The Athletic een prijs van maar liefst 150 miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Bellingham heeft nog een contract tot medio 2025 in Dortmund. En even belangrijk: er staat geen afkoopclausule in de overeenkomst.