OFFICIEEL: Beveren stunt en haalt voormalige Gouden Schoen terug naar België

Dieumerci Mbokani heeft vandaag zijn krabbel gezet onder een contract tot het einde van het seizoen bij SK Beveren. Ook RFC Seraing was concreet voor de voormalige Gouden Schoen, maar de financiële voorwaarden in Oost-Vlaanderen waren simpelweg beter.

Mbokani moet de Leeuwen van de nodige aanvallende slagkracht voorzien om snel - lees: liefst volgend seizoen al - terug te keren naar de Jupiler Pro League. De 36-jarige Congolees is na de interlandbreak meteen speelgerechtigd.

