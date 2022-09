📷 Nieuwe trainer voor Christian Kabasele bij Watford

Edwards was pas deze zomer aan de slag bij Watford na de degradatie uit de Premier League. Hij werd vandaag ontslagen en niet veel later werd al Bilic aangeduid als nieuwe coach.

De Kroaat wacht wel nog op een werkvergunning. Hij zat zonder werk sinds hij in januari vertrokken was bij het Chinese Beijing Guoan.

Christian Kabasele was dit seizoen basisspeler bij Watford. De ex-speler van Racing Genk is er sinds 2016 aan de slag.

Watford FC confirms Slaven Bilić as its new Head Coach on an 18-month contract, subject to receiving the relevant work permit.