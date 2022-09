Jelle Van Damme had nu heel graag in 1A gespeeld: "Zijn filosofie past bij mij"

Jelle Van Damme kondigde in februari van vorig jaar aan dat hij zijn carrière als profvoetballer zou stopzetten. Hij zat toen al een half jaar zonder club.

In een interview bij Sudpresse laat de voormalige speler weten dat hij graag bij het huidige Standard van trainer Ronny Deila had gespeeld.

“Ik ken hem van zijn tijd in de MLS en hij is een coach die heel dicht bij zijn groep staat. Hij vindt altijd de juiste woorden om je jezelf te doen overstijgen en ook al duurde het even in België, je ziet de richting die hij op wil gaan”, klinkt het.

“Ik had hem heel graag als coach gehad, want met mijn persoonlijkheid denk ik dat de relatie uitstekend zou zijn geweest. Als je op het veld alles geeft, word je altijd beloond, zo heb ik jarenlang gewerkt en uit wat ik van deze coach zie, blijkt dat zijn filosofie perfect bij de mijne past.”