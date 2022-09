Vraagtekens bij Batshuayi: "Als starter is hij vaak niet goed genoeg"

Michy Batshuayi kon zich bij afwezigheid van Romelu Lukaku niet echt doordrukken bij de Rode Duivels.

Franky Van Der Elst ziet nochtans goede cijfers over de spits. “De statistieken van Batshuayi blijven toch straf. Hij heeft de gave om vlot te scoren en maakt er meer dan één op twee bij de nationale ploeg”, zegt Franky Van der Elst aan Het Nieuwsblad.

Al is er ook een keerzijde van de medaille, zo moet Van Der Elst toegeven. “Maar als hij niet scoort, is het vaak niet goed. En ook als starter is hij vaak niet goed genoeg.”

Dat was tegen Nederland duidelijk. Toen werd hij gewisseld tijdens de rust. “Hij kan niet verstoppen dat hij het moeilijk heeft gehad bij zijn clubs in het recente verleden. Maar hij blijft wel de ideale invaller.”