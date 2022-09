Eleven kaatst de bal terug: "Die maximale spreiding van de kalender was niet ons idee"

De supporters hebben al verschillende keren de problematiek van de kalender aangekaart. De aanvangsuren op zaterdag en zondag zijn voor veel fans niet haalbaar. Daarbij wordt dikwijls naar rechtenhouder Eleven gewezen, maar daar kaatsen ze de bal terug.

Om 16u op zaterdag of om 21u op zondag naar het stadion gaan, is voor veel fans praktisch niet haalbaar. Maar bij Eleven wijzen ze erop dat het niet hun idee was. "De ­maximale spreiding van de ­kalender was een idee van de Pro League", zegt Jan Mosselmans, Head of Content bij Eleven bij GvA. "Dat stond in de tender die de Pro ­League in 2019 heeft opgesteld. In die tender stonden bij­voorbeeld ook de maandagavondmatchen. Na één seizoen hebben we die geschrapt na een meeting met de supporters­federaties."

En komt er nog schot in de andere klachten? "We hebben intussen ook een meeting gehad over het tijdslot om 21.00u op zondagavond. We bekijken of dat slot vervroegd kan worden. Ik wil ­benadrukken dat het late tijdslot een noodzaak is voor de kalendermanager. Om een voorbeeld te geven: Charleroi kan op ­zondag thuis nooit voor 18.00u spelen, want tot dan is er markt voor het stadion. Of als Anderlecht op donderdag nog een match in de Conference League heeft, dan moet paars-wit op ­zondag spelen. Is het echter ­autoloze zondag, dan kan die match niet plaatsvinden voor 19.00u."