Goddelijke Kanaries wervelen, maar banaan-incident overschaduwt fantastische prestatie

Al van voor de aftrap bleek het Tunesische publiek in het Parc des Princes niet blij met de Braziliaanse spelers. Tijdens het Braziliaanse volkslied werden ze hard uitgefloten. Toen Richarlison in de 19de minuut scoorde, kreeg de aanvaller van Tottenham een banaan naar zijn hoofd geslingerd.

Het racistische incident was een smet op een verder heerlijke voetbalavond. Raphina had de score geopend met een knappe kopbal en Neymar maakte er vanop de strafschopstip 3-1 van. Vlak voor rust schoot Raphinha op aangeven van Richarlison de 4-1 tegen de touwen, voordat Salernitana-verdediger Dylan Bronn een directe rode kaart kreeg voor een harde charge op Neymar. Tegen tien man vond Brazilië het wel mooi geweest. Met Antony vanaf de 65ste minuut binnen de lijnen maakte een andere invaller, Pedro, er nog 5-1 van.

Tottenham forward Richarlison had a banana thrown at him after scoring for Brazil against Tunisia in Paris.pic.twitter.com/h7AoLiaLU3