Tot vorige maand de onbekendste Belgische belofteninternational: "Ik kan nog altijd niet geloven dat ik tegen Real Madrid scoorde"

Sinds vorige maand klinkt zijn naam u misschien ietwat bekend in de oren, maar het grote publiek kent Largie Ramazani nog niet. De 21-jarige belofteninternational scoorde tegen Real Madrid en maakte indruk bij de ploeg van Jacky Mathijssen.

Ramazani heeft er al een hele weg opzitten. Op zijn 12de ging hij naar Anderlecht, maar daar kwam hij te weinig aan de bak. Hij tekende bij Charlton Athletic en op zijn 16de kwam Manchester United hem halen. Daar speelde hij één match in de Europa League.

“Ik was bijna einde contract en ik speelde een goed seizoen bij het tweede elftal. Ik trainde wel een paar keer mee, maar dat zou de enige keer zijn dat ik bij het A-elftal mocht spelen", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Deden ze dat dan omdat ik een goed seizoen speelde en ik de ploeg kon helpen? Of omdat ze wilden dat ik mijn contract verlengde? Beiden, wellicht. Maar het overtuigde me niet: ik wist dat ze me zouden uitlenen als ik had bijgetekend. Ik had Rashford voor me, ­James, Chong. Wat was het nut om nog een seizoen bij de reserven te spelen? Dus wilde ik elders proberen mijn talent te tonen."

En dus tekende hij bij het Spaanse Almeria, waarmee hij promoveerde en dus ook scoorde tegen Real Madrid. "Zag je hoe ik die goal vierde? Met een salto, maar met een ernstig gezicht. Ik kan het nog altijd niet geloven dat ik gescoord heb tegen Real Madrid. Het blijft toch onwezenlijk. Pas na de match begon het te dagen, omdat mijn telefoon ontplofte van de berichten. Nu nog komen mensen naar me om te zeggen dat ik tegen Real Madrid scoorde. It's a big thing."