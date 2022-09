Mbokani moet Beveren naar 1A leiden: "De jonge spelers zullen heel veel van hem kunnen opsteken"

Dieumerci Mbokani bij SK Beveren... Dat we dat nog mochten meemaken. De 36-jarige spits moet de ambitieuze Oost-Vlamingen weer naar 1A brengen. Met een klassespits erbij zullen ze alvast de tegenstand angst inboezemen.

Bij Beveren zijn ze in hun nopjes dat het gelukt is, want ook RWDM en Seraing drongen aan voor de Congolese spits. ''Dit is een belangrijke volgende stap voor onze club", aldus CEO Antoine Gobin in HLN. '"En ook een signaal dat het SK Beveren menens is, dit zet onze ambitie kracht bij. Wij willen zeer graag de terugkeer naar 1A bewerkstelligen en dan past een spits als Dieumerci Mbokani zeker in onze plannen."

Mbokani moet de jonge garde bij Beveren ook begeleiden. "Die jonge spelers zullen heel veel kunnen opsteken van Mbokani, wat het betekent om een prof te zijn, bijvoorbeeld. Je scoort niet zomaar 150 doelpunten en je bent niet zomaar jarenlang belangrijk voor drie van de grootste clubs in België. Ik wil ook benadrukken dat Mbokani voor óns gekozen heeft terwijl hij ook andere opties had in België. Mbokani gelooft in wat wij hier proberen te verwezenlijken en wil daar graag onderdeel van uitmaken."