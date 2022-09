Ook Racing Genk telt minder supporters: "En hier draait het sportief goed"

In de Jupiler Pro League dagen dit seizoen heel wat minder supporters op. Ook bij Racing Genk is dat het geval.

Voor Rudy Claessens, voorzitter van de overkoepelende supportersvereniging (OSV) van KRC Genk, is het geen onverwacht nieuws. “En dan mogen we nog van geluk spreken dat het sportief nu wél goed draait. Voor de club was de lage opkomst bij de start van het seizoen best angstaanjagend. We hadden hen nochtans gewaarschuwd”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Een sportief slecht vorig seizoen, veel trainerswissels, spelers die niet met hun hoofd bij de club zaten, een algemene prijsverhoging van de abonnementen en de drank én nu ook nog eens een energiecrisis erbovenop.”

Volgens Claessens is het normaal dat supporters dan het voetbal even links laten liggen. “Gelukkig wordt de schade nog beperkt door het goede voetbal dat we nu te zien krijgen onder Wouter Vrancken. Hopelijk is de poort van ons trainerskerkhof nu gesloten.”